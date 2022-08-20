Після звірячого обстрілу гуртожитку у Харкові росіяни 20 серпня обстріляли житловий будинок у Вознесенську Миколаївської області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

«Сьогодні рашисти обстріляли місто Вознесенськ. Влучили до п'ятиповерхової будівлі та приватних будинків», — повідомив він.

За його інформацією, 9 людей було поранено. З них 4 дітей віком від 3 до 17 років. Усі діти у тяжкому стані.

«Дівчинку перевозять у Миколаїв. Уламок вирвав око», — додав Кім.

У соцмережах повідомляють, що вибухова хвиля пошкодила гаражі і машини, що знаходилися поряд.

Як писали «ФАКТИ», днями ворог завдав ударів по Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування.

206

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram