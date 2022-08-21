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Україна

«Важка, але така важлива і потрібна перемога»: Зеленський звернувся до Усика після його чемпіонського бою

8:17 21 серпня 2022
Президент Зеленський

Президент Володимир Зеленський привітав боксера Олександра Усика з перемогою у поєдинку із британцем Ентоні Джошуа.

Своє вітання він написав у Facebook.

«Важка, але така важлива і потрібна перемога Олександра Усика! Захист титулу чемпіона світу — символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і обов'язково переможуть!», — упевнений глава Української держави.

Українці дружно підтримали свого президента, написавши Олександру, що молилися за нього і що його перемога стане провісником нашої спільної перемоги у війні з російським ворогом.

Нагадаємо, що 21 серпня Вусік вдруге переміг Джошуа і закріпив за собою статус чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO.

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