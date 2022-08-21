«Тайсоне, повертайся в ринг!»: Усик зробив різку заяву після перемоги над Джошуа (відео)

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, який переміг у бою-реванші в Джидді роздільним рішенням суддів британця Ентоні Джошуа, заявив, що або битиметься за титул абсолютного чемпіона з володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі, який оголосив про завершення кар'єри, або не буде боксувати взагалі

«Я хочу подякувати всім тим, хто за мене молився, — сказав прямо в рингу володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO, IBO та журналу The Ring Олександр Усик. — Хочу подякувати Богові за ту допомогу, яку він мені сьогодні дав, бо він сьогодні дав мені її дуже багато. Мій бог — Ісус Христос. Дякую, Саудівська Аравіє! Велике велике дякую! Іншалла!

Я присвячую цей поєдинок своїй країні Україні, Збройним силам України та всім, хто захищає нашу країну. Своїй команді, своїй країні — усій моїй країні!

Сьогоднішній бій — вже історія. Його дивитимуться багато поколінь, особливо той раунд, де мене намагалися сильно бити. Але я, дякувати Богу, вистояв і переламав поєдинок на свою користь.

Тайсон Ф'юрі? Ні, він не пішов на пенсію, хоче зі мною боксувати, і моя команда працюватиме в цьому напрямку. Я боксуватиму або з Тайсоном Ф'юрі, або не боксуватиму взагалі".

«Гей, Тайсоне, повертайся в ринг, будь ласка. Повертайся в ринг!» — уже в роздягальні додав Усик.

До речі, сам Ф'юрі виявився не в захваті від поєдинку Усик — Джошуа. «Щойно подивився бій. Обидва були лайном. Було ніби бій дітей-суперважковаговиків. Повна фігня. Обидва боксери були йо****м лайном. Циганський король тут залишиться назавжди», — заявив непереможний британець.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що британець Каллум Сміт ефектно нокаутував суперника в андеркарді бою Усик — Джошуа.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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