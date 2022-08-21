Рашисти всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область: виникла сильна пожежа

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 21 серпня була обстріляна Дніпропетровщина. Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Нас обстрілювали усю ніч… Від ворожих атак знову потерпали два райони — Нікопольський та Криворізький. 5 разів! ворог ударив по Нікопольському. На Нікополь росіяни скерували 25 снарядів зі ствольної артилерії. Через обстріл сталася сильна пожежа на підприємстві — вогонь знищив обладнання. У місті понівечена школа, один будинок зруйнований, зо два десятки — пошкоджені. Виведені з ладу газогони та лінії електропередач. Без світла — понад 3 000 нікопольчан. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали», — написав він.

За даними Резніченка, Марганецьку громаду тричі накрили вогнем зі ствольної артилерії та «Градів». Люди не ушкоджені. У Марганці пошкоджена високовольтна лінія — знеструмлені понад 2 200 помешкань. Тривають відновлювальні роботи.

«По Мирівській громаді — 10 пострілів зі ствольної артилерії. Є руйнація 5 будинків. У Криворізькому районі росіяни з „Ураганів“ обстріляли Апостолівську та Зеленодольську громади. Без жертв та руйнувань», — написав він.

За даними голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка, десять пострілів зі ствольної артилерії ворог здійснив по території міста Нікополь. Пошкоджено дев'ять будинків та господарчі споруди. Люди не постраждали.

«Двічі, з використанням ствольної артилерії та РСЗВ, обстріляно територію Марганецької ТГ. Без руйнувань. Люди не постраждали. Є добрі новини — над Дніпропетровщиною силами ППО збито чотири крилаті ракети „Калібр“», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», протягом останньої доби ЗСУ відбили всі атаки ворога на Донбасі, але рашисти досягли часткового успіху на Півдні.

35

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram