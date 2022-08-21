«Чорні пакети» для вбитих ворогів закінчуються: впродовж минулої доби ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів
Протягом минулої доби у наджорстких зіткненнях із ворогом українські бійці знищили ще 300 загарбників, які з'явилися без дозволу в Україні. Загалом з початку підлого вторгнення до нашої країни безжальний ворог втратив 45 200 своїх військових.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Миколаївському напрямках.
Крім убитих російських фашистів, загальні бойові втрати країни-агресора на 21 серпня орієнтовно склали:
- танків — 1912 (+5);
- бойових броньованих машин — 4224 (+12);
- артилерійських систем — 1028 (+10);
- РСЗВ — 266 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 806 (+3);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3143 (+6);
- спеціальної техніки — 99 (+2).
У коментарях до посту українці радіють, що «ліміт» у 45 тисяч перевищено — на «переробку» у добрива відправлено на 200 путіністів більше. Крім того, «дорікають» ЗСУ — мовляв, такими темпами скоро закінчаться чорні пакети, в яких убитих рашистів передають до мордору.
Звичайно, жарти жартами, але ж справді, чим більше орків загине, тим більше мирних українців зможуть спокійно жити і займатися відродженням своєї країни!
Нагадаємо, на Донбасі російський ворог вже змушений переходити в оборону, оскільки Сили оборони України мають відчутний успіх одразу на трьох напрямках.
Фото Генштабу ЗСУ117
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