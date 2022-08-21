«Чорні пакети» для вбитих ворогів закінчуються: впродовж минулої доби ЗСУ ліквідували ще 300 окупантів

Протягом минулої доби у наджорстких зіткненнях із ворогом українські бійці знищили ще 300 загарбників, які з'явилися без дозволу в Україні. Загалом з початку підлого вторгнення до нашої країни безжальний ворог втратив 45 200 своїх військових.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Донецькому та Миколаївському напрямках.

Крім убитих російських фашистів, загальні бойові втрати країни-агресора на 21 серпня орієнтовно склали:

танків — 1912 (+5);

бойових броньованих машин — 4224 (+12);

артилерійських систем — 1028 (+10);

РСЗВ — 266 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 806 (+3);

автомобільної техніки та автоцистерн — 3143 (+6);

спеціальної техніки — 99 (+2).

У коментарях до посту українці радіють, що «ліміт» у 45 тисяч перевищено — на «переробку» у добрива відправлено на 200 путіністів більше. Крім того, «дорікають» ЗСУ — мовляв, такими темпами скоро закінчаться чорні пакети, в яких убитих рашистів передають до мордору.

Звичайно, жарти жартами, але ж справді, чим більше орків загине, тим більше мирних українців зможуть спокійно жити і займатися відродженням своєї країни!

Нагадаємо, на Донбасі російський ворог вже змушений переходити в оборону, оскільки Сили оборони України мають відчутний успіх одразу на трьох напрямках.

Фото Генштабу ЗСУ

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