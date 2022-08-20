Окупантів жорстко зупинили на Бахмутському та Слов'янському напрямках, на кордоні з білоруссю все спокійно, — Генштаб

На Краматорському напрямку, де тривали бої в районі Івано-Дар'ївки, росіяни намагалися вести наступ у напрямках Спірне — Івано-Дар'ївка та Миколаївка — Виїмка, але їхні намагання були безуспішними.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ. Станом на вечір 20 серпня ситуація на фронті наступна:

На Волинському та Поліському напрямках формування ударного угрупування військ збройних сил республіки білорусь та російської федерації на кордоні нашої держави не виявлено. Але зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору білорусі.

На Сіверському напрямку російські окупанти обстрілювали з мінометів підрозділи наших військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на поновленні наступальних дій. Окупанти вели наступальні бої у напрямках Бражківка — Новодмитрівка, Сулигівка — Новодмитрівка, Бражківка — Вірнопілля та Довгеньке — Курулька. Зазнали втрат та були відкинуті назад.

На Донецькому напрямку ворог продовжує наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Бахмутському напрямку. Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Стряпівка — Соледар, Покровське — Бахмутське, Покровське — Бахмут, Вершина — Зайцеве, Вершина — Кодема, Травневе — Зайцеве, Травневе — Кодема, Семигір’я — Зайцеве, Гладосове — Кодема. Успіху не мали, отримали жорстку відсіч.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні бої у напрямках Горлівка — Майорськ, Спартак — Опитне, Донецьк — Піски, Старомихайлівка — Первомайське.

На Новопавлівському напрямку противник вів наступальний бій у напрямку Благодатне — Золота Нива, успіху не мав, відійшов.

Нагадаємо, що вдень 20 серпня ворог завдав удару по Вознесенську — росіяни поцілили у житловий багатоповерховий будинок. Більше десяти людей, у тому числі й троє дітей, отримали поранення. В Енергоатомі вважають, що ворог міг спрямувати ракету в бік Південноукраїнської АЕС.

Фото Генштаба ЗСУ

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