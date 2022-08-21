Вирішила «пожити нормально» на пенсії: у Києві 77-річна бабуся продала чужу квартиру за підробленими документами за 1,5 млн гривень

77-річна мешканка Житомирської області обманом намагалася продати квартиру в Києві, яку вона орендувала. Як з'ясувалося в ході досудового розслідування, жінка отримала доступ до оригіналів правовстановлюючих документів, зняла їх копії, після чого, виготовила нові — вже з підробленими даними на своє ім’я.

Як повідомили в Поліції Києва, в подальшому пенсіонерка, видаючи себе за законну власницю, знайшла добросовісних клієнтів, які виявили бажання придбати майно. У ході укладання договору купівлі-продажу фігурантка пред’явила нотаріусу та потенційним покупцям підроблені документи: паспорт іншої громадянки України, свідоцтво про право на спадщину та витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі.

Підозрювана

Уклавши договір з клієнтами шляхом обману, жінка заволоділа 1,5 мільйонами гривень.

Розслідуючи справу, правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків у Києві та Житомирській області, у тому числі і за місцем реального мешкання порушниці. У результаті вилучено підроблені документи, мобільні телефони та чорнові записи.

Наразі слідчі за процесуального керівництва міської прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України («Використання завідомо підробленого документа») та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України («Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах»).

Суд обрав правопорушниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років.

Також нині поліцейські проводять заходи по встановленню організатора злочинної схеми.

Нагадаємо, днями у Львові затримали киянина, який ще й вчинив наругу над господаркою орендованого ним житла.

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