Обсяг торгівлі за пів року зріс у п’ять разів: чому Індія так сильно симпатизує рф

За 100 днів від початку вторгнення в Україну росія заробила на експорті енергоносіїв 93 млрд євро. Як повідомляє німецьке видання, Індія купує більше російської нафти, ніж будь-коли раніше, і бізнес процвітає. Нью-Делі вважає навіть лицемірним те, що Захід роздратований. Найбільшою загрозою, на думку очільників країни, є не господар кремля путін, а Китай.

«З точки зору Індії, ситуація у світі така: те, що відбувається в Україні, погано, але це не означає, що російську нафту більше не купуватимуть, — пишуть німецькі журналісти. — Навпаки: оскільки це дешево, потрібно купувати набагато більше, ніж раніше. Зараз Індія щодня імпортує мільярд барелів сирої нафти з росії, що втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року. З початком війни Москва стала провідним постачальником добрив і третім постачальником вугілля. Обсяг торгівлі між двома країнами за останні пів року зріс у п'ять разів. Поки Захід намагається ізолювати росію, а Німеччина та Європа готуються до можливої ​​холодної зими, бізнес між Москвою та Нью-Делі процвітає. А за прогнозами, незабаром може бути ще краще.

У липні вантажі вперше були доставлені сухопутним шляхом з росії до Індії. Новий торговельний шлях через Центральну Азію та Іран вирішує відразу дві проблеми: він дозволяє уникнути тривалого судноплавства через Суецький канал і дратівливих санкцій. Нетривалий час уряди двох країн навіть обговорювали, як обійти долар, тобто як обміняти рупії напряму на рублі".

Багато хто в західному світі роздратований діями Нью-Делі. Індія вважається стратегічним партнером Заходу.

«Це країна, яка поділяє автократичну державу з самим Китаєм. Економіка та населення Індії також страждають від непрямих наслідків війни. Імпорт зброї забезпечує лояльність Індії до росії — але не тільки. То чому Нью-Делі утримується на Генеральній Асамблеї ООН, коли йдеться про війну в Україні? Чому вимагають негайного припинення бойових дій і визнання територіальної цілісності, але відмовляються називати росію агресором? Дехто очікував, що найбільша демократія світу виступить проти диктатора. Частково лояльність Індії до росії можна пояснити залежністю від російського імпорту зброї. Практично всі танки, підводні човни та винищувачі, які використовують збройні сили Індії, російського виробництва. Але це тлумачення свідчить про те, що Індія діє виключно через зовнішні обмеження, а не за внутрішньою логікою. Індія дружить з росією не тому, що мусить, а тому, що це відповідає її інтересам. Нью-Делі вважає, що сильна і дружня росія найкраща для Індії, Азії та інших країн у довгостроковій перспективі».

Ще в березні Вашингтон попереджав Нью-Делі про «наслідки», якщо Індія продовжить купувати російську нафту. Зараз вважається, що уряду Нарендри Моді не потрібно вибирати між росією та Заходом.

Однак, за твердженням видання, якщо президент США сподівався, що Індія змінить свою позицію щодо російської нафти, він був розчарований. Перед від'їздом Моді виступив з промовою про боротьбу зі зміною клімату. Але його слова можна прочитати і як коментар до війни та санкцій: «Доступ до енергії не має бути привілеєм багатих».

Нагадаємо, російський лідер володимир путін планує взяти участь у саміті «Великої двадцятки» (G20), який має відбутися у листопаді на острові Балі.

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