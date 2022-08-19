Путін та Сі Цзіньпін підтвердили свою участь у саміті G20 у листопаді

У п'ятницю, 19 серпня, президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що російський лідер володимир путін і голова КНР Сі Цзіньпін підтвердили свою участь у саміті «Великої двадцятки» (G20), який має відбутися у листопаді на острові Балі. В інтерв'ю Bloomberg Відодо повідомив, що 18 серпня розмовляв з путіним телефоном.

«Сі Цзіньпін приїде. Президент путін теж сказав мені, що приїде», — зазначив президент Індонезії.

Пресслужба Кремля підтвердила, що телефонна розмова між путіним та Відодо була. Лідери двох країн обговорили підготовку саміту G20. Однак у заяві Кремля нічого не сказано про те, що путін там буде.

Міністерство закордонних справ Китаю наголосило, що не обговорює заздалегідь поїздки голови Сі. Зазначимо, що китайський лідер жодного разу не залишав свою країну від початку пандемії коронавірусу.

Bloomberg нагадує, що майбутній саміт стане першим, де всі лідери західних демократичних країн зустрінуться разом після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну. Попередні зустрічі у 2022 році у такому складі проводились у форматі відеоконференцій, або на них не були представлені всі країни G20.

Імовірна участь путіна створює особливу напругу. США та Великобританія, Канада та Німеччина виступають категорично проти того, щоб росія залишалася у «Великої двадцятці». Нагадаємо, у 2014 році через анексію Криму наказав довго жити формат «Велика вісімка». Ось уже понад вісім років він існує як «Велика сімка».

На жаль, не всі країни G20 поділяють позицію Вашингтона та Лондона. Досі відмовляються публічно засудити російську агресію Китай та Індія.

Приїзд путіна на Балі, якщо все підтвердиться, може зірвати проведення саміту. Ні Байден, ні новий прем'єр-міністр Великобританії (хто обійме цю посаду, стане відомо 5 вересня) не захочуть сидіти з російським лідером за одним столом.

Ще один важливий момент — обговорюється можливість участі у саміті президента України Володимира Зеленського. І це додає проблем організаторам зустрічі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що міністр закордонних справ Сергій Лавров був змушений достроково залишити саміт на Балі на початку липня. Державний секретар США Ентоні Блінкен тоді категорично відмовився брати участь у спільній фотосесії, і цей обов'язковий пункт протоколу скасували.

189

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram