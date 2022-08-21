ЗСУ знищили склад боєприпасів ворога в Чорнобаївці, а також техніку, яка обстрілювала Нікополь та Марганець

На Херсонщині, в районі Чорнобаївки, ЗСУ ліквідували російський склад боєприпасів. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Офіційно підтверджено ліквідацію ворожих боєприпасів у Чорнобаївці», — йдеться у повідомленні.

За словами Хланя, хоч росіяни намагаються робити більше складів із меншим накопиченням сили — ЗСУ дістають усюди.

Ще однією радісною подією поділився голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко: за його інформацією, українськими військовими було знищено кілька одиниць техніки, причетної до обстрілу Марганця та Нікополя Дніпропетровської області.

«Парочка одиниць техніки, яка була вночі причетна до обстрілу Марганця та Нікополя, залишила чат назавжди і була утилізована на металобрухт», — йдеться у повідомленні.

Також Євтушенко підкреслив, що ліквідовано і російських військових, але точна їхня кількість не називається.

Як писали «ФАКТИ», у ніч на 21 серпня було обстріляно Дніпропетровщину. Ударів зазнали багато населених пунктів області.

Фото Страткома ВСУ

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