ЗСУ вдарили по командному пункту десантно-штурмової дивізії у Чорнобаївці

Триває сто шістдесят четверта доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує обстріли території України.

За повідомленням спікера ОК «Південь», на Південнобузькому напрямку обстановка складна, але контрольована.

Вночі у напрямку Херсонщини ворог атакував двома гелікоптерами наші позиції — втрат немає. По Миколаєву та передмістям завдано ударів, в тому числі касетними боєприпасами. На жаль, загинула людина, а 21 одна поранена, серед поранених — дитина.

По Нікополю ворог випустив 40 снарядів. Пошкоджені цивільні будинки — постраждалих немає.

По ворогу нанесені авіаційні та ракетні удари — підтверджені втрати: 79 рашистів, 4 танки, самохідні гаубиці та біля 20 одиниць іншої техніки.

Крім того, в Чорнобаївці знешкоджені 2 пункти управління 76 десантно-штурмової дивізії та 49 армії ворога.

Як повідомляє Генштаб, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог обстріляв селища в Чернігівській Сумській областях.

На Слобожанському напрямку противник оборонявся та дистанційно мінував місцевість.

На Донецькому напрямку ворог наступав та зосередив основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосована штурмова та армійська авіація. Тривають бої.

На Авдіївському напрямку противник наступав в напрямку Лозове — Невельське, успіху не мав, відійшов.

З акваторії Чорного моря зберігається загроза ракетних ударів, там у рашистів напоготові чотири носії крилатих ракет морського базування.

Нагадаємо, в Україні знищено велику кількість окупантів та ворожої техніки.

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