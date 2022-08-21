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Суспільство та люди

У Києві попрощалися з телеведучою Русланою Писанкою (фото)

17:33 21 серпня 2022
На церемонії

У Спасо-Преображенському соборі Києва 21 серпня попрощалися з актрисою та телеведучою Русланою Писанкою, яка померла від агресивної форми онкологічного захворювання у Німеччині місяць тому.

Прах Руслани до Києва привіз її чоловік Ігор Ісаков.

Прощання вийшло подвійним — у соборі вирішили заспівати і маму актриси, Діну Василівну, яка померла вже після від'їзду доньки до Німеччини, і ховати Писанку матір довелося по відеозв'язку.

Портрети Руслани та її мами поставили поруч

Попрощатися з актрисою прийшли її колеги з телеканалу «1+1», на якому вона працювала до останнього часу.

Телеведучий Єгор Гордєєв втішав вдівця актриси на сходах храму

Потрапив у кадр і український продюсер Олексій Гончаренко, який дружив з Русланою.

Поховали прах актриси на Байковому кладовищі в Києві.

Нагадаємо, тіло Руслани Писанки кремували в Німеччині, у місті Кайзерслаутерн, і там 2 серпня пройшло перше прощання з нею.

А незабаром на екрани вийде останній фільм із Русланою — «Демони», тизер якого показали ще 2020 року. Героїнею актриси стала мешканка пострадянської України Ніна.

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