Звук церковних дзвонів і сполох: в Україні оновили сигнали повітряної тривоги

Влада України відреагувала на ядерний шантаж рф та загрози радіаційного зараження з боку окупованої Запорізької АЕС, запровадивши в кількох територіальних громадах нові сигнали тривоги. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Так про хімічну небезпеку попереджатимуть звуком церковних дзвонів, про радіаційну — дзвони на сполох, а про необхідність евакуації з населеного пункту сповіщатиме гудок, схожий на гудок поїзда.

Після оповіщення необхідно терміново включити місцеве радіо або телебачення та очікувати на подальшу інформацію.

Що ж до повітряної тривоги, то у разі її оголошення має лунати довгий безперервний сигнал сирени не менше 30 секунд.

Нагадаємо, українців попередили про необхідність бути особливо пильними найближчими днями, коли Україна відзначатиме 31-у річницю своєї незалежності.

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