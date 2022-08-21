39.68 / 40.57 39.91 / 41.07
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Звук церковних дзвонів і сполох: в Україні оновили сигнали повітряної тривоги

18:01 21 серпня 2022
Звук церковних дзвонів і сполох: в Україні оновили сигнали повітряної тривоги

Влада України відреагувала на ядерний шантаж рф та загрози радіаційного зараження з боку окупованої Запорізької АЕС, запровадивши в кількох територіальних громадах нові сигнали тривоги. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Так про хімічну небезпеку попереджатимуть звуком церковних дзвонів, про радіаційну — дзвони на сполох, а про необхідність евакуації з населеного пункту сповіщатиме гудок, схожий на гудок поїзда.

Після оповіщення необхідно терміново включити місцеве радіо або телебачення та очікувати на подальшу інформацію.

Що ж до повітряної тривоги, то у разі її оголошення має лунати довгий безперервний сигнал сирени не менше 30 секунд.

Нагадаємо, українців попередили про необхідність бути особливо пильними найближчими днями, коли Україна відзначатиме 31-у річницю своєї незалежності.

286

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тіна Кароль

«Сльози були на очах в обидвох»: Тіна Кароль повідомила про поповнення у родині

Бризолі

Французькі бризолі з кабачків та фаршу: як приготувати правильно

Тельці зможуть відкрити прибутковий бізнес, а Козероги – досягти кардинальних змін у житті: гороскоп від Анжели Перл на 21 серпня

Тельці зможуть відкрити прибутковий бізнес, а Козероги — досягти нечуваних змін у житті: гороскоп від Анжели Перл на 21 серпня

трудова

Доведеться працювати чи не до 80 років: що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту