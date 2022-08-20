«Це літо може увійти в історію різних країн Європи як одне з найбільш трагічних за весь час», — Зеленський про ситуацію на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський у своєму черговому відеозверненні акцентував увагу на ситуації навколо Запорізької АЕС, яку він також обговорював у Львові під час зустрічей з Генсеком ООН Антоніу Гутерішем та президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

«Українські дипломати, наші партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну станцію. З цієї місії може початися відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі», — відзначив він.

За словами Зеленського, жодною інструкцією на жодній атомній станції світу не передбачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень. «Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію різних європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час», — додав він.

Президент також звернувся до мешканців українських міст, які потерпають від постійних обстрілів путінських військ.

«Харків, Миколаїв, усі міста Донбасу, Дніпропетровщини, Запорізької області… Усі, хто переживає цей постійний жах знищення життя та руйнації всього, що дає життю нормальність. Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, який віддає накази і виконує ці удари по містах. І ми притягнемо до відповідальності — у той чи інший спосіб — їх усіх. Жоден убивця не сховається», — заявив він та ддодав, що все, що терористи намагаються зруйнувати, буде відновлене.

«Слово „руїни“ ніколи не буде словом про Україну, ніколи не буде словом про наші міста. Це у росії точно не вийде», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що вчені Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та Національної академії наук змоделювали перенесення радіоактивних домішок під час гіпотетичної аварії на ЗАЕС за метеорологічних умов станом на 15−18 серпня 2022 року. З'ясувалося, що найбільш високі значення концентрацій радіоактивних аерозолів можуть спостерігатися всередині території України, особливо у ближній зоні від джерела викиду, радіусом 50−100 км у всіх напрямках від ЗАЕС. Значні концентрації радіонуклідів можуть досягти Києва, територій ОРДЛО, частково — східної частини білорусі, Польщі, країн Балтії.

Фото Офісу президента

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