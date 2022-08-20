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Україна

На Луганщині знищено ремонтну базу рашистів разом із сотнею одиниць техніки та десятками окупантів, — Гайдай

11:24 20 серпня 2022
Луганщина

Збройні сили України продовжують нищити окупантів. Так, на Луганщині протягом доби було знищено близько ста ожиниць техніки. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram.

«У них як пороблено, в тих москалів. Пам’ятаєте їхню тезу: „Хоч каміння з неба! Нам все одно — ми територію захопили“. От і трапляється в них щось постійно: або бавовна, або каміння з небес. У Слов’яносербському районі в селищі Лотикове просипалося каміння. Одним „камінцем“ знищено близько ста одиниць техніки, і десь півсотні окупантів відправились, як то кажуть, на концерт кобзона», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», днями українські бійці знищили десятки «вагнерівців» у Лисичанську. Загинуло до 70 росіян.

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