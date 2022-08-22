Проти нерішучої політики Шольца молоді жінки в Берліні протестували голими грудьми (відео)

У неділю, 21 серпня, канцлер Німеччини Олаф Шольц виявився мимовільним учасником інциденту з публічним роздяганням. У Берліні проводився День відкритих дверей федерального уряду ФРН. Шольц та члени його кабінету відповідали на запитання журналістів, розмовляли з виборцями.

До канцлера наблизилися дві молоді відвідувачки. Вони попросили голову уряду сфотографуватись з ними. Шольц погодився. Тієї ж миті жінки зірвали з себе верхній одяг і оголили груди. В однієї з них на тілі було написано англійською гасло: «Газове ембарго — зараз».

Канцлер був трохи здивований, як повідомляють німецькі ЗМІ. На обличчі Шольца з'явилася здивована посмішка. Він не знав, як йому реагувати.

Збентеження тривало лише кілька секунд. Потім охоронці забрали жінок. Передбачається, що то були представниці руху Femen.

Як відомо, уряд Шольца не хоче вводити ембарго на російський газ негайно. При цьому канцлер за останні два місяці неодноразово різко критикував «Газпром» і називав Росію ненадійним постачальником газу. До речі, Москва знову попередила Європу про те, що 31 серпня зупинить постачання газу трубопроводом «Північний потік» як мінімум на три доби. При цьому Кремль звинувачує у ситуації з газом європейські країни й знаходить увесь час надумані приводи, щоб не відновлювати постачання у колишніх обсягах.

Москва домагається або скасування санкцій, або введення в експлуатацію трубопроводу «Північний потік-2». Для цього використовує газовий шантаж. Це призвело до різкого зростання цін на газ у Європі. 22 серпня було встановлено новий рекорд — 2865 доларів за тисячу кубометрів.

Шольцу доводиться вести переговори з іншими країнами, щоби не допустити дефіциту газу в Німеччині перед початком опалювального сезону. Проте він не наважується розірвати контракт з «Газпромом».

У неділю, 21 серпня, коли стався інцидент з оголенням у Берліні, популярна німецька газета Bild am Sonntag опублікувала результати опитування громадян ФРН про їхнє ставлення до роботи канцлера та уряду. Роботу Шольца вважають задовільною лише 25% опитаних. Роботою уряду задоволені 27%. Це рекордно низький рейтинг в історії Німеччини. Якби зараз у країні пройшли прямі вибори, Шольц зайняв би лише третє місце. За нього проголосувало б 18% виборців. Фаворитом є міністр економіки Роберт Хабек від партії зелених. Його підтримують 25% німців.

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