Євросоюз з 10 серпня не купує російське вугілля: по кому конкретно вдарить ембарго

У середу, 10 серпня, набуло чинності ембарго Євросоюзу на імпорт вугілля з росії. Заборона була запроваджена на початку квітня у рамках п'ятого пакета санкцій ЄС. У Москві намагаються вдавати, що нічого страшного не сталося, що все це тимчасові заходи, що російське вугілля потрібно не тільки в Європі. Однак, це чергова пропагандистська брехня Кремля.

Ще на початку 2022 року понад 50% вугілля країни ЄС купували у росії. Наразі вона назавжди втратила європейський ринок, вважають західні експерти. Навіть якщо ембарго скасують, купувати вугілля більшість європейських країн вже не будуть, оскільки вони мають намір повністю відмовитися протягом поточного десятиліття від цього шкідливого для екології енергоносія.

Насамперед ембарго боляче вдарить по російських вугільних регіонах, особливо Кузбасу. Вагомих збитків зазнає компанія РЖД, один з найбільших у Росії роботодавців, оскільки транспортування вугілля є однією з головних статей її доходу.

Швидко переорієнтуватися на східний напрямок РЖД не вдасться. Пропускна спроможність залізниці у Сибіру та Далекому Сході обмежена. Її розвиток і розширення вимагатиме величезних інвестицій та тривалого періоду.

Дуже важко доведеться російським портам на Балтиці, особливо в Усть-Лузі та Мурманську. Концепція їх розвитку багато в чому пов'язана саме з вугільним експортом.

А ось Європа саме відсутність російського вугілля зовсім не відчує. Дефіциту вугілля на ринку немає зовсім, хоча він значно подорожчав. На початку 2021 року тонна вугілля в Європі коштувала приблизно 60 доларів. Сьогодні її ціна перевищує 300 доларів.

До Європи везуть вугілля з Південної Африки, Австралії, США, Колумбії, Індонезії. Європейські енергетики вже кілька років скорочують його споживання. Війна в Україні змусила низку країн ЄС, зокрема Німеччину, знову запустити вже закриті вугільні електростанції. Але це тимчасовий вимушений захід. Експерти впевнені, що попит на вугілля в Європі у порівнянні з 2021 роком зросте лише на 11%. Потім інтерес до нього зникне остаточно.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Євросоюз затвердив введення ембарго на російське золото.

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