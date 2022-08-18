39.50 / 40.35 39.90 / 41.02
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Насильно мобілізованим жителям ОРДЛО підказали, як уникнути кримінальної відповідальності перед Україною

14:10 18 серпня 2022
ноги

На тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують проводити примусову мобілізацію. Про це повідомили у Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій.

У міністерстві нагадали, що примусове залучення до армії окупанта є воєнним злочином, який призводить до порушень прав та свобод людини.

Повідомити про примусову мобілізацію до російської армії можна за допомогою «гарячих ліній», спеціальної онлайн-форми та чат-ботів. Це дозволить легше ідентифікувати людину, повідомити про це правоохоронні органи, щоб надалі примусово мобілізований зміг уникнути кримінальної відповідальності.

Повідомити про примусову мобілізацію можна:

1. На цілодобові гарячі лінії за номерами:

- 1618 (для дзвінків з території України, у тому числі ТОТ);
- +38 (044) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону).

2. За допомогою спеціальної онлайн-форми.

3. За допомогою чат-ботів:

- У Viber: https://chats.viber.com/nib_uncp_bot;
- у Telegram: https://t.me/nib_uncp_bot.

«ФАКТИ» неодноразово писали про те, що на території окупованих районів Донецької та Луганської областей проводиться примусова мобілізація. Непідготовлених та без бойового досвіду чоловіків росіяни спрямовують на першу лінію своїх позицій.

Тих, хто відмовляється воювати, як і російських строковиків-відмовників, розстрілюють загороджувальні загони.

46

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

трудова

Доведеться працювати чи не до 80 років: що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу

Салат із баклажанів

«Царський» салат з бюджетних продуктів: з таким частуванням гості відмовляться від м'яса

Нервові зриви у Овнів та зміни в особистому житті у Раків: гороскоп на 18 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку

Нервові зриви у Овнів та зміни в особистому житті у Раків: гороскоп на 18 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку

паштет із сала

Паштет із сала — ситна українська закуска, яка стане трендовою у вашому меню

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту