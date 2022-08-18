Насильно мобілізованим жителям ОРДЛО підказали, як уникнути кримінальної відповідальності перед Україною

На тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують проводити примусову мобілізацію. Про це повідомили у Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій.

У міністерстві нагадали, що примусове залучення до армії окупанта є воєнним злочином, який призводить до порушень прав та свобод людини.

Повідомити про примусову мобілізацію до російської армії можна за допомогою «гарячих ліній», спеціальної онлайн-форми та чат-ботів. Це дозволить легше ідентифікувати людину, повідомити про це правоохоронні органи, щоб надалі примусово мобілізований зміг уникнути кримінальної відповідальності.

Повідомити про примусову мобілізацію можна:

1. На цілодобові гарячі лінії за номерами:

- 1618 (для дзвінків з території України, у тому числі ТОТ);

- +38 (044) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону).

2. За допомогою спеціальної онлайн-форми.

3. За допомогою чат-ботів:

- У Viber: https://chats.viber.com/nib_uncp_bot;

- у Telegram: https://t.me/nib_uncp_bot.

«ФАКТИ» неодноразово писали про те, що на території окупованих районів Донецької та Луганської областей проводиться примусова мобілізація. Непідготовлених та без бойового досвіду чоловіків росіяни спрямовують на першу лінію своїх позицій.

Тих, хто відмовляється воювати, як і російських строковиків-відмовників, розстрілюють загороджувальні загони.

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