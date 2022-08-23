На початок 181-ї доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню ворог продовжував чинити вогневий вплив на всіх стратегічних напрямках на Сході і Півдні України. Як повідомляють у Генеральному штабі, на Харківському напрямку обстрілам зі ствольної та реактивної артилерії було піддано райони мирних населених пунктів, а на Слов’янському напрямку ворог також вдався до авіаударів неподалік Богородичного.

На Донеччині зусилля ворога нині зосереджуються на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках, зокрема агресор безуспішно спробував провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, а на Авдіївському напрямку ворог задіяв танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки, Опитного і Невельського, а біля Мар’їнки завдав авіаудару, однак спробу перейти у наступ біля Красногорівки і Первомайського було перекреслено ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку тривали обстріли районів населених пунктів Павлівка, Пречистівка, Вугледар. Ворог вів наступальні бої в районах населених пунктів Новомихайлівка, Золота Нива, одна успіху агресору вони не принесли.

На Запорізькому напрямку зафіксовано вогневий вплив неподалік Залізничного, Оріхова, Червоного, Бурлацького, Зеленого Поля, Степового, Новопавлівки та Новоандріївки. Одночасно ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Малинівка, Ольгівське, Залізничне та Новопілок, а на Південнобузькому напрямку основні зусилля противник нині зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ.

«З метою ведення повітряної розвідки активно задіяв БпЛА», — констатують українські військові.

Водночас Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що окупанти намагалися просунутися на Дібрівне та Нову Дмитрівку. Аналітики вважають, що атаки на південний захід від Ізюма є більшою мірою провокацією, ніж спробами просунутися. Також атака окупантів відзначена у Краснопіллі на трасі між Ізюмом та Слов'янськом. Також ворог намагався розпочати наступ у районі Спірного у бік Веселого (на південний захід). Метою такого наступу може бути підтримка атак на Соледар із півночі.

До того ж окупанти продовжують наступ у бік Бахмута на північний схід та південь. Ворог міг увійти на околиці житлових районів Соледара, також Бахмут наступають з Покровського. Наголошується на спробі просування окупантів у районі Горлівки — бої були біля Гладосово, Кодеми, Вершини, Зайцево.

Крім того, з боку Новоселівки-2 та Красногорівки продовжується спроба просунутися до Авдіївки, росіяни також намагаються наступати від позицій у Пісках у бік Невельського та Першотравневого, де бойові дії продовжуються. Також окупанти намагаються прорвати лінію оборони у Мар'їнці.

А біля кордону Запорізької та Донецької областей окупанти продовжували атакувати у районі Новомихайлівки, Времівки, Макарівки, Великої Новосілки. Окупанти намагаються перерізати транспортні шляхи сполучення біля Вугледара, щоб отримати доступ до траси на Мар'їнку.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вказав на шість приголомшливих несподіванок за шість місяців війни для України, країни-окупанта і всього світу.

179

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram