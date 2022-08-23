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Зростають як скажені й не хворіють: яким «еліксиром» потрібно обов'язково полити огірки у серпні

12:58 23 серпня 2022
огірки

Багато городників припиняють збирання врожаю огірків вже до кінця серпня, хоча рослину можна ще підгодувати та збирати овочі майже до заморозків.

Досвідчені дачники знають, що правильне підживлення не лише продовжує період збирання врожаю огірків, а й значно покращує смакові якості овочів.

Нерідко як «еліксир», що продовжує родючість огірків, виступає молочна сироватка.

Зрозуміло, що цей засіб потрібно використовувати не в чистому вигляді. Рідину необхідно розвести водою у такому співвідношенні: на один об'єм сироватки — десять об'ємів чистої води.

Розчин, що вийшов, треба перелити у пульверизатор та обприскати огірки.

Така процедура зробить культуру стійкішою перед перепадом температур. У плодів, що формуються, буде з'являтися солодкуватий смак.

Для закріплення результату огірки можна підгодувати карбамідом. На відро води вистачить 15 грамів цього засобу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як у серпні правильно підгодувати капусту, щоб качани були тугі та соковиті.

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