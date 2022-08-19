Капуста не зав'язує тугі качани: що з цим робити у серпні (відео)

Іноді дачники-городники стикаються з тим, що капуста, яку добре обробили від шкідників, погано дозріває й не зав'язує качани.

Однією з причин цього, вважають автори YouTube-каналу «Процвіток», може бути занадто пізня висадка овочів у відкритий ґрунт. Або ж видалення нижнього листя.

«Іноді фермери-аматори приходять на город та обрізають нижнє листя капусти — для „естетики“. При цьому не розуміють, що все листя потрібне рослинам для фотосинтезу. І замість видаленого листа капуста намагається випустити нове, тому процес дозрівання сповільнюється», — застерігають автори відео.

Ще одна причина, через яку погано зав'язуються качани — несприятливі погодні умови.

Також може бути, що на момент плодоутворення капуста, як і всі овочі потребує такого елемента харчування, як калій. Тому мінімум 2, а ще краще — 3 рази за момент зав'язування качанів необхідно провести калійне підживлення.

Як це краще зробити, дивіться у відео.

Нагадаємо, багато дачників користуються народними способами підживлення овочів, один з яких за допомогою бурякового бадилля.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як врятувати капусту від блошок, попелиці та слимаків.

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