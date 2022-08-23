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Погода

Вітер з південного сходу та справжнє буйство літа: якою буде погода на День Незалежності-2022

13:58 23 серпня 2022
літо

У День Незалежності України, 24 серпня, в усіх областях синоптична ситуація буде однорідною — підвищений атмосферний тиск, сонячно, малохмарно, спекотно. Про це повідомляє синоптикиня Наталя Діденко.

Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +28…+33 градуси. Трохи свіжіше у Карпатах, спекотніше — на крайньому сході.
Імовірність локальних дощів є на Закарпатті та у Карпатах.

Діденко пише, що зараз імла з південного сходу охопила багато областей. І вітер залишається південно-східним, східним, тому й імла триватиме.

За її словами, таке явище для України — це не аномалія. Влітку особливо, коли сухо, сонячно та певний вітер — таке буває.

У східних областях України та на південному сході пориви вітру сягатимуть 15−20 метрів за секунду.

У Києві на День Незалежності опадів не очікується. Сонячна, спекотна, справжня літня погода буде у столиці. Вітер у Києві очікується з південного сходу.

Нагадаємо, українців попередили про можливі масові ракетно-бомбові удари по містах і селах на День Незалежності. Влада закликала людей бути обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і, по можливості, залишатися вдома.

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