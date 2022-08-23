Україна повертається: у тимчасово окупованому Криму на весіллі танцювали під «Калину» Софії Ротару (відео)

У тимчасово окупованому Криму розпочався сезон весіль, і на одному з них у кримських татар заграла пісня Софії Ротару «Одна калина».



Про це написав у своєму Facebook український та кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв.



«Сезон кримських весіль на підтримку повернення України до кордонів 1991 року продовжується. … Естафету продовжує команда наречених знову зі столичного регіону — Акмесджіт. Присвячується Збройним Силам України», — написав він.

На ролику видно, як гості пожвавішали, коли зазвучала українська пісня, і почали весело підспівувати Ротару, знаючи слова хіта.



При цьому ніхто не заперечував проти фрази «І Україну, бо в нас іншої нема!», або ж вимагати вимкнути запис.



Раніше Пашаєв розповідав, що кримські татари дуже прискіпливо обирають пісні для застілля, і те, що вони залишили «Калину», явно говорить про їхню політичну позицію.



«До сліз», «Щастя молодим та перемоги всім нам», — пишуть українці у коментарях.

Нагадаємо, на початку серпня Софії Ротару виповнилося 75 років. Ювілей співачка відзначила на своїй малій батьківщині у селі Маршинці Чернівецької області.

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