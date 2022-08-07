Не в Америці, і не в Європі: Софія Ротару показала, як зустрічає 75-річчя у «місці сили»

Попри припущення шанувальників та колишніх колег легендарна співачка Софія Ротару вирішила відзначати своє 75-річчя не в США, де навчається її внучка, і не в Парижі, де перебуває (за припущеннями) онук Анатолій, а на своїй малій батьківщині, якою вона вважає село Маршинці Чернівецької області.

У соціальній мережі артистка опублікувала фото, для якого позувала сидячи на сходах біля будинку у довгій жовтій сукні. На колінах у зірки можна побачити синьо-жовту хустку, а на ногах — білі кросівки.

«Приїхала на місце сили! Тут я народилася, росла, пішла до школи. Тут я почала співати. Рідні Маршинці нагадали мені, як важливо не втратити почуття причетності до своєї землі, відчувати зв'язок з тими, хто дав тобі життя, виховав та підтримував у твоїх починаннях», — підписала вона пост.

На честь ювілею артистка закликала підписників долучитись до благодійної ініціативи. За словами зірки, після 24 лютого вона почала підтримувати проект, який піклується про дружин і дітей військовослужбовців, які пішли на фронт, і матерів з дітьми, які втратили батька та чоловіка на війні.

За словами артистки, їй незручно розповідати про свою благодійну допомогу «на публіку». Втім, вона все ж таки попросила шанувальників приєднатися до ініціативи.

«Сьогодні не час святкувати ювілей. Сьогодні я молюся, щоб, як завжди, за кілька тижнів після мого дня народження, ми святкували День Незалежності України! Щоб якнайшвидше замість повітряних тривог у кожному будинку, у кожній родині, у кожному місті нашій прекрасній України звучали пісні про кохання та мир», — написала співачка.

Як відомо, раніше Софія Михайлівна уникала публічних обговорень війни, хоч має багато шанувальників у росії та в Україні. За словами її концертного директора, артистка вважає себе аполітичною людиною. 28 лютого зірка опублікувала синьо-жовтий прапор і написала, що молиться за мир. Згодом Ротару привітала українців зі здобуттям статусу кандидата в члени ЄС і не дотрималася емоцій під час обстрілу ТЦ у Кременчуці.

А днями в ЗМІ з'явилися повідомлення про намір співачки придбати нерухомість далеко за межами нашої країни — в Італії або Болгарії.

434

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter