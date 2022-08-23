Кремлівський фюрер може зберегти Кримський міст: у РНБО назвали умову

Президент росії володимир путін може зберегти Кримський міст від знищення, якщо по ньому з території півострова будуть виведені всі окупанти.



Про це в інтерв'ю газеті Wyborcza заявив секретар РНБО Олексій Данілов.



Чиновник нагадав, що Кримський міст — це військовий об'єкт, яким агресор перекидає свої підрозділи та техніку для знищення українців.



«Тому цей об'єкт підлягає знищенню. У цьому немає нічого екстраординарного. Але у путіна є шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму цим мостом», — підкреслив Данілов.



Данілов також додав, що якщо росіяни відмовляться забратися з тимчасово окупованого Криму, то Україна «вишле їх звідти».



Раніше Данілов заявив, що демілітаризація тимчасово окупованого Криму з подальшою його деокупацією є питанням порядку денного.



Нагадаємо, генерал армії Микола Маломуж нагадав, що Кримський міст дуже добре захищений, нейтралізувати його важко. Спочатку потрібно знищити засоби системи ППО, які розгорнула росія.

За прогнозом генерала, Кримський міст все ж таки буде в перспективі метою для ЗСУ. Це станеться у разі проведення масштабного наступу на херсонському та запорізькому напрямках.

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