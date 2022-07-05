Тука розповів, з чого ЗСУ мають почати знищення Кримського мосту

Російські окупанти своїми раптовими терміновими навчаннями захисту Кримського мосту розпалюють ще більшу ненависть до України та хочуть мобілізувати своє населення.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Тука вважає розпіарені російські навчання черговим пропагандистським трюком, адже ВСУ не має засобів, щоб завдати удару по Кримському мосту. Міст укріплений, він охороняється, а довкола створена потужна система ППО.

На думку колишнього чиновника, щоб завдати відчутних збитків цій споруді, потрібно спочатку знищити систему ППО навколо неї.

«Я не знаю, чи ставиться військовим керівництвом України таке завдання — знищити Кримський міст. Але навіть якщо не знищити, а завдати відчутних збитків цій споруді, то починати, на мій погляд, треба зі знищення системи ППО, яка створена навколо цього мосту», — уточнив Тука.

Нагадаємо, астролог Влад Росс проаналізував дату відкриття мосту через Керченську протоку та вважає, що шляхопровід буде зруйнований і пояснив, чому це станеться.

Фото з Вікіпедії

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