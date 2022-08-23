«Фюрер» стривожився: стало відомо про реакцію путіна на вибух машини дугіної

Після вбивства дочки олександра дугіна російський диктатор путін всерйоз стурбований безпекою своїх дітей та близьких.

Російські еліти мають страх і хвилювання, адже російські активісти вважають, що вбивство Дугіної — це лише початок.

Про це пише телеграм-канал Generall SVR.

Проте варто зазначити, що президенту путіну вбивство дочки олександра дугіна піднесли саме як спецоперацію західних спецслужб «з метою помсти за невдале отруєння опозиціонера Олексія Навального».

«Особливий акцент у доповіді для путіна зроблено саме на дочку Сергія Скрипаля Юлію, яка стала жертвою замаху разом із батьком, провівши аналогію з дугіним та його дочкою Дарією, мовляв, це помста «англосаксів». Звичайно, на думку авторів доповіді президенту, українські виконавці були лише маріонетками в руках західних «ляльководів», — пише канал і додає, що після цієї доповіді «фюрер» прийняв рішення посилити охорону своїх дочок та онуків, які живуть окремо, та близьких родичів своєї (підставної коханки) Аліни Кабаєвої.

«Президент також перейнявся щирим співчуттям до олександра дугіна, але жодних рішень щодо ескалації конфлікту в Україні не прийняв і навіть не виніс це питання на обговорення», — пише канал.

Зазначимо, раніше на цьому каналі припускали, що дугін сам приніс свою дочку в жертву для того, щоб продемонструвати путіну, що і його діти теж можуть бути в небезпеці та мотивувати його посилити тиск і розв'язати ще більш кровопролитну війну.

Нагадаємо, російські пропагандисти спробували звинуватити у вбивстві дугіної навіть Полк «Азов», на що військові легендарного підрозділу Національної гвардії дали чітку відповідь.

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