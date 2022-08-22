«Підігрівають громадську думку перед судилищем»: в «Азові» відреагували на «справу дугиної»

«Не більше, ніж чергова «візитівка Яроша», — так у полку «Азов» відреагували на інформацію росіян щодо нібито причетності до вбивства доньки пропагандиста олександра дугіна жінки, яка начебто має відношення до «азовців».

«Жінка, ім'я та військове посвідчення якої опублікували фсб у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста дугіна, не має жодного відношення до полку „Азов“ та ніколи не належала до нашого підрозділу», — йдеться у заяві.

Ось такі фото з'явилися у російських пабліках.

«Азовці» вважають, що підрив автівки дугіної — підготовка до «трибуналу» над «азовцями». Таким чином росія підігріває суспільну думку росіян щодо «необхідності» такого судилища.

«Ми категорично засуджуємо це незаконне судилище над українськими військовими та закликаємо усіх, в чиїх силах це зупинити, зробити все можливе, щоб так званий „трибунал“ не відбувся», — заявляють в полку «Азов».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав судилище над «азовцями» гидким та абсурдним, додавши, що це буде тією лінією, за якою будь-які переговори стануть неможливими.

Ексклюзивний матеріал «Судилище над „азовцями“ — єдина можливість московитів показати „дяді вані із Рязані“, що „жертви нє напрасни“, — Віктор Бобиренко» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з сайту полку «Азов»

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