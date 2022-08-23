Швидкий спосіб позбутися попелиці на смородині: 10 хвилин часу — і все готове

Багатьом дачникам-городникам відомо про особливу «любов» попелиці до садових ягідників, в т. ч. смородини — через неї любителі вирощування культур на своїй ділянці змушені шукати нові ефективні та, бажано, прості методи боротьби зі шкідником.

У більшості випадків для обробки кущів потрібно приготувати розчин, перелити його в ємність з пульверизатором та обробити рослини.

Але, як виявилося, існує спосіб, яким власнику ділянки навіть не доведеться діставати обприскувач, щоб назавжди попрощатися з попелицею.

Перше, що належить зробити, — запастися засобом, який матиме згубний вплив на комах.

Для цього натріть на тертці чверть мила. Навчені життям садівники рекомендують використовувати особливо «ароматне» — дігтярне. Мильну стружку пересипте у велику стару каструлю і залийте приблизно 1,5 л теплої води.

Добре перемішайте субстанцію і разом з каструлею вирушайте в сад, де розмістіть ємність з мильним розчином на невеликій лавочці або табуретці.

Візьміть гілку смородини і по черзі зануріть верхні частини пагонів (а саме тут в основному мешкає попелиця) у приготований мильний засіб.

Злегка побалакайте смородиновими маківками в рідині, після чого їх слід злегка обтрусити і можна вирушати у своїх справах, оскільки на цьому вся обробка закінчена.

У результаті наступного сезону отримаєте ідеально готову до боротьби з попелицею рослину — і, відповідно, багатий урожай.

Нагадаємо, раніше садівники поділилися порадами, як правильно доглядати кущі малини та смородини у серпні.

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