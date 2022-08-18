Насамперед — позбудьтеся павуків: як правильно доглядати кущі малини та смородини у серпні (відео)
Літо добігає кінця. Врожай малини та смородини вже знятий, й садівники приступають до обробки та підгодування кущів.
На сайті «Дача» поділилися рекомендаціями, з чого розпочати підготовку кущів до зими та наступного року.
У першу чергу радять очистити кущі від павутинних гнізд, щоб у них не залишилася зимувати попелиця.
Скручене листя та сухі ягоди слід відразу спалити.
Вітки, листя яких дрібне і жовте, треба зрізати. Доброго вражаю на наступний рік вони не дадуть.
Під кущі потрібно внести мінеральну підгодівлю:
- для червоної смородини, на кущ — одна велика ложка суперфосфату та дві великі ложки калію;
- для чорної смородини та малини, на кущ — дві великі ложки суперфосфату й одна велика ложка калію.
Добре полити кущі, щоб вони не скинули листя, яке бере участь у рості кореневої системи.
Більше рекомендацій — у відео.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як доглядати ремонтантну малину та смородину.78
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