Насамперед — позбудьтеся павуків: як правильно доглядати кущі малини та смородини у серпні (відео)

Літо добігає кінця. Врожай малини та смородини вже знятий, й садівники приступають до обробки та підгодування кущів.

На сайті «Дача» поділилися рекомендаціями, з чого розпочати підготовку кущів до зими та наступного року.

У першу чергу радять очистити кущі від павутинних гнізд, щоб у них не залишилася зимувати попелиця.

Скручене листя та сухі ягоди слід відразу спалити.

Вітки, листя яких дрібне і жовте, треба зрізати. Доброго вражаю на наступний рік вони не дадуть.

Під кущі потрібно внести мінеральну підгодівлю:

- для червоної смородини, на кущ — одна велика ложка суперфосфату та дві великі ложки калію;

- для чорної смородини та малини, на кущ — дві великі ложки суперфосфату й одна велика ложка калію.

Добре полити кущі, щоб вони не скинули листя, яке бере участь у рості кореневої системи.



Більше рекомендацій — у відео.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як доглядати ремонтантну малину та смородину.

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