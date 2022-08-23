росія не може захистити аннексований Крим: Олег Жданов пояснив, чому війна в Україні пройшла точку неповернення

росія намагається тиснути на Україну, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів. росіяни розуміють, що дійшли до фінальної межі — війська окупантів не можуть далі наступати, а градус протистояння дуже високий. А Україна вже пройшла точку неповернення у повномасштабній війні, яку росія розв'язала проти нашої країни.



Про це в інтерв'ю ТСН заявив військовий експерт Олег Жданов, який раніше попередив про можливі ракетні удари на День Незалежності.



Він зазначив, що росія не може захистити захоплений острів, чим визнає, що Крим належить Україні.



«Точку неповернення ми вже пройшли. І ця точка неповернення — це реакція на удари по Криму. У зв'язку з тим, що росія не змогла захистити Крим, вона фактично визнала, що Крим — це Україна. І як би вони там не пишалися і щоб вони не говорили, ми завдаємо ударів по власній території і будемо це продовжувати… росія на сьогодні не здатна захистити, не стільки Крим, а й ті завоювання, які вона досягла у 2014 році. А той пост, який Медведєв видалив, про „судний день“ для України» — це визнання поразки у цій військовій кампанії", — заявив Жданов.

На думку Жданова, щоб розпочати наступ ЗСУ, не вистачає кількості озброєння — мінометної артилерії, бойової авіації, модернізованих танків.

Нагадаємо, 20 серпня у дах штабу Чорноморського флоту у Севастополі нібито врізався дрон. Внаслідок зіткнення верх будівлі спалахнув. Обійшлося без постраждалих. Але і після цього також повідомлялося про численні «бавовни» у різних частинах Криму. Радник Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що загадкові удари по Криму обов'язково продовжаться.

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