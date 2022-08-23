Знущалися з мешканців Бородянки та Макарова під Києвом: двом окупантам оголошено про підозру

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовцям 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади армії рф та 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу зс рф. В ході розслідування було встановлено, що саме ці військові тероризували та знущалися із цивільного населення Бородянки та Макарова Київської області на початку широкомасштабної військової агресії рф проти України.

Зафіксовано, що військовослужбовці окупаційних військ не тільки використовували цивільне населення для прикриття «живим» щитом, а й застосовували проти нього тортури, жорстоке поводження та інші акти насильства, вчиняли мародерство та неодноразово здійснювали обстріли житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури.

Як повідомляють у ДБР, наразі вказаним російським окупантам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід — Національна поліція України.

Паралельно триває ідентифікація інших військових злочинців армії рф та документування їхніх злочинів.

Нагадаємо, наразі в Україні вже винесли перші вироки полоненим російським окупантам, які вчиняли військові злочини в Україні.

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