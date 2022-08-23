«Це був танок сміливців зі смертю, який привів світ в захоплення від України», — захисник України про втрати на війні

Сергій Чумак, бувший керівник Вінницької крайової команди УНСО та співкоординатор руху «Український народний союз», який зараз захищає Україну, написав пронизливий пост в Facebook. Приводом стала озвучена головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним кількість загиблих військових з 24 лютого — майже 9000 воїнів.

«Багато це чи мало? Це майже стільки ж, скільки загинуло з початку агресії проти України 2014 року до 24 лютого цього року за 8 років. Це майже 2 армії Латвії або Естонії, це більше ніж армія Ірландії чи Словенії, це стільки ж, як армія Монголії чи Таджикистану, це половина армії Фінляндії чи Данії, це третина армії Угорщини чи Швейцарії, це четверта частина армії білорусі чи Казахстану і отримай білорусь такі втрати, її армія стала б небоєздатною. Це дуже багато».

Сергій Чумак порівняв наших воїнів з «герцем» — «тобто групою відчайдухів та сміливців серед запорізьких козаків, що перед боєм виходила зі строю та наближалася до супротивника ближче ніж на відстань пострілу рушниці і починала лайкою або жестами знущатись і кепкувати над ворогом, доводячи його до сказу, викликаючи напруженість і знервованість. Часто при цьому наражаючи себе на рушнично-гарматний вогонь, що інколи призводило до загибелі сміливців».

Враховуючи специфіку козацького війська, зі своєрідною формою військової дисципліни і відсутністю писаних статутів, дана військова традиція була винятково їх характерною ознакою. Так, наприклад, поляки, татари герця не мали та подібні акції не практикували.

Однак крім кепкування та наміру розлютити ворога, герць виконував функції бойового розвідувального дозору в сучасному розумінні.

«Весь цей час це був танок сміливців зі смертю, який привів світ в захоплення від України. Відтанцювавши під Києвом та Одесою, під Житомиром та Черніговом, під Запоріжжям та Сумами, під Миколаєвим та Харковом, прийшов час тим, хто залишився живим узнати, що ротації не буде, треба тепер танцювати на Донбасі та під Херсоном, в Криму та Маріуполі. Можливо доведеться танцювати і під Москвою. Народ заспокоївся та повірив в надлюдські можливості ЗСУ але ті, хто так завзято танцюють герць, все ж таки звичайні люди, хоч і неймовірно сміливі та потужні…«

Військовий експерт Олег Жданов опублікував думку західних експертів про Україну за шість місяців війни.



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