«Списки номер 1 та 2»: які надбавки до пенсії встановлюють українцям за шкідливу роботу

Українські пенсіонери можуть отримувати додаткові надбавки до своєї основної пенсії за віком. Іноді пільги надаються не у вигляді надбавок. Зокрема йдеться про тих людей, які пропрацювали на шкідливому виробництві.



Попри те, що вони виходять на пенсії у ранньому віці, продовжують сподіватися також на доплати за шкідливий стаж. Про це пише видання «На пенсії».



Наприклад, пенсіонерка з Лубнів Полтавської області, яка оформила пенсію у 50 років, розраховує на те, що буде забезпечена додатковими пільгами.



На жаль, надбавок до пільгових пенсій законодавством не передбачено. Робота на шкідливому виробництві дає право зниження пенсійного віку — і це головна пільга. Таку відповідь дав незалежний консультант Сергій Коробкін.



«Той, хто працював за Списком № 2, може вийти на пенсію на 5 років раніше. Для таких працівників, по суті, це єдиний пенсійний привілей. В іншому пенсія призначається за загальними правилами залежно від стажу та розміру зарплати», — пояснив експерт.



Робота за Списком № 1 дозволяє піти на пенсію на 10 років раніше. При цьому за кожен повний рік такої роботи до стажу додатково зараховується по одному року, що, природно, краще позначається на розмірі пенсії.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як оформити пенсію, перебуваючи на окупованій території.

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