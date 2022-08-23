Надбавка за вік: хто зможе отримати підвищену пенсію з жовтня

Попри війну та важку ситуацію в економіці, уряд продовжує підвищувати пенсії за запланованим графіком виплат. До кінця 2022 року пенсіонери можуть очікувати ще на два підвищення пенсії — восени та взимку, нагадує «НаПенсії».



Зокрема, у жовтні підвищення торкнеться пенсіонерів віком від 70 до 75 років — вони почнуть отримувати доплату у розмірі 300 гривень.



Йдеться про тих пенсіонерів, чиї виплати менші за середню заробітну плату 2020 року — 10 тисяч гривень.



Вважається, що підвищені пенсії отримають 1,7 млн осіб.



Пенсіонерам віком від 80 років 1 квітня 2020 року встановлено доплату до пенсії у розмірі 500 гривень. Внаслідок весняної індексації та перерахунку, у 2022 році ця доплата зросла до 579 гривень.



Пенсіонерам віком 75 років та старшим вікову доплату у розмірі 400 грн почали виплачувати з 1 жовтня 2021 року. Після березневої індексації українці віком 75+ почали отримувати доплату 456 гривень.



Нагадаємо, уряд має намір з 1 жовтня розширити програму підтримки пенсіонерів.

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