Чемпіон світу за версією WBC, непереможний британський боксер Тайсон Ф'юрі, який до кінця року напевно битиметься з українцем Олександром Усиком за титул абсолютного чемпіона в надважкій вазі, втратив двоюрідного брата, повідомляє The Sun.

31-річного родича легенди боксу — Ріко Бартона — було вбито близько третьої години ночі ударом ножа в шию біля бару в Манчестері, куди він перебрався разом з друзями після перегляду в іншому закладі бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. За інформацією британських ЗМІ, у чоловіка виник конфлікт із відвідувачами бару, який переріс у бійку. Разом із родичем Ф'юрі ножове поранення отримав 17-річний юнак.

Обох постраждалих доправили до Королівського шпиталю Манчестера, де Бертон помер від отриманих травм. Підліток перебуває у тяжкому стані, але загрози життю немає.

Брат Тайсона Ф'юрі

Повідомляється, що поліція за гарячими слідами затримала двох підозрюваних — чоловіків. 21-річному Ліаму О'Прею, який не має постійного місця проживання, вже висунуто звинувачення у вбивстві. Його 20-річного спільника відпустили під заставу.

«Мій двоюрідний брат був убитий минулої ночі ножем у шию. Це стає смішним, коли ідіоти носять ножі. Це потрібно припинити якнайшвидше. Життя таке дороге, і його можна дуже швидко відібрати, насолоджуйтесь кожним моментом. Спочивай з миром, Ріко, нехай Господь Бог дарує тобі добре місце на небесах.

Уряду Великобританії необхідно посилити покарання за злочини із застосуванням холодної зброї. Це пандемія, і ви не зрозумієте, наскільки це погано, поки це не станеться з вами!" — написав Тайсон Ф'юрі в Instagram, додавши заклик Stop knife crime («Зупиніть злочини із застосуванням ножів»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стало відомо, скільки грошей хоче Ф'юрі за бій з Усиком.

Фото The Sun

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