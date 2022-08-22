Стало відомо, де і коли пройде бій Усик — Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Після перемоги над Ентоні Джошуа у бою-реванші за чотири чемпіонські пояси для українця Олександра Усика відкрилася дорога до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Нагадаємо, для цього досягнення нашому співвітчизнику не вистачає лише титулу WBC, яким володіє британець Тайсон Ф'юрі. Щоправда, Циганський король після захисту поясу в бою з Ділліаном Уайтом оголосив про завершення кар'єри.

«Нехай пояс віддасть і відпочиває», — так висловився після захисту своїх титулів Усик.

Але, схоже, британця все ж таки вдасться переконати для організації та проведення поєдинку з українцем. Більше того, вже навіть відомо, коли і де пройде мегабій. Авторитетний таблоїд Daily Mail повідомляє, що поєдинок між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі має пройти в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) за день до фіналу ЧС-2022 з футболу — 17 грудня. Крайню зацікавленість у цьому зокрема підтвердив міністр спорту Саудівської Аравії принц Мохаммед Абдулазіз.

Додамо, що Тайсон Фьюрі опосередковано вже дав свою згоду на майбутній бій. «І Усик, і Джошуа були настільки лайновими, що я би побив їх обох за одну ніч! Циганський король тут, щоб залишитися назавжди. Тож діставайте свою гр***ну чекову книжку!» — наводить слова британця джерело. Тим не менш, Всесвітня боксерська рада (WBC) дала йому час до п'ятниці, 26 серпня, щоб він точно визначився з рішенням про завершення кар'єри та подальшу долю чемпіонського поясу.

До речі, щодо грошей. Раніше Ф'юрі казав, що готовий повернутися в ринг лише за півмільярда доларів, але, як стверджують британські журналісти, бюджет майбутнього бою «потягне» орієнтовно на 150 млн в американській валюті, з яких Циганському королю «перепаде» десь близько 60-ти. Також на рекордний гонорар може рораховувати й Усик, який за бій-реванш із Джошуа отримав 40 млн «зелених».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що кажуть у світі боксу про переможний реванш Усика.

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