А мало не буде? Стало відомо, скільки грошей хоче Ф'юрі за бій з Усиком

Непереможний британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі, який володіє чемпіонським поясом WBC, налаштований серйозно заробити на бою за титул абсолютного чемпіона світу проти чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO українця Олександра Усика.

Як повідомляє видання The Sun, Циганський король виставив неймовірний «цінник» на своє повернення заради поєдинку з кримчанином — він хоче отримати за майбутній бій 125 млн фунтів стерлінгів (близько 150 млн доларів), плюс розраховує на відсоток за продаж трансляцій. Таким чином, Ф'юрі, мабуть, захотів зазіхнути на рекорд Флойда Мейвезера-молодшого, який за поєдинок із Менні Пак'яо в травні 2015-го заробив близько 250 млн доларів.

Додамо, що це майже вп'ятеро більше, ніж рекордний гонорар у кар'єрі британця, здобутий за перемогу над Ділліаном Уайтом — тоді він становив 33,6 млн «зелених». Щодо Усика, то українець за бій-реванш з Ентоні Джошуа заробив близько 40 млн в американській валюті.

Нагадаємо, що ймовірною датою проведення бою між Усиком та Ф'юрі називають 17 грудня, а одним із головних претендентів на те, щоб прийняти мегафайт, є Ер-Ріяд у Саудівській Аравії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик зробив різку заяву після другої перемоги над Джошуа.

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