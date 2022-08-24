Де і коли дивитися онлайн АЕК — «Дніпро-1»: розклад трансляцій та прогноз на матч за путівку до Ліги Європи

У четвер, 25 серпня, «Дніпро-1», який програв АЕКу у словацькому Кошице перший матч раунду плей-оф Ліги Європи (1:2), проведе на стадіоні «Георге Карапатакіс» у Ларнаці поєдинок у відповідь проти віцечемпіона Кіпру (арбітр — Давіде Масса з Італії).

Підопічні 53-річного іспанця Хосе Луїса Олтри (у команді — 21 легіонер!) цього сезону в єврокубках ще не програвали в ігровий час. У кваліфікації Ліги чемпіонів кіпріоти двічі зіграли внічию (з рахунком 1:1) з данським «Мідтьюлландом», але поступилися супернику в серії пенальті — 3:4. Після цього клуб з Ларнаки пройшов у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи сербський «Партизан» (2:1 — на своєму полі, 2:2 — на виїзді).

До речі, безпрограшна домашня серія АЕКа в єврокубках налічує п'ять зустрічей (чотири перемоги та нічия). Востаннє кіпріоти зазнавали невдачі в рідних стінах у грудні 2018 року, коли були биті німецьким «Байєром» (1:5).

У майбутній зустрічі букмекери віддають перевагу острів'янам. Приміром, авторитетна контора «Паріматч» ставки на перемогу АЕКа в основний час приймає з коефіцієнтом 2,04, на нічию — 3,40, на виграш дебютанта єврокубків з України — 3,75. Більше того, букмекери мало сумніваються у проході кіпріотів до групового турніру ЛЕ (1,11 — у АЕКа проти 6,50 — у дніпрян).

У прямій трансляції поєдинок АЕК — «Дніпро-1» на території України дивіться (початок — о 19:00) на телеканалі «2+2».

Ліга Європи. Відбірний раунд плей-офф. Матч-відповідь

25 серпня (четвер)

АЕК — «Дніпро-1» 19:00 «2+2»

Нагадаємо, що переможець українсько-кіпрського протистояння пройде до групового турніру Ліги Європи, а той, хто програв, виступить у групі Ліги конференцій. Жеребкування обох турнірів — 26 серпня (о 14:00 та о 15:30).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» після розгромної поразки на полі «Бенфіки» вилетіло до Ліги Європи.

Фото ФК «Дніпро-1»

135

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram