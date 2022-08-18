«Дніпро-1» з дикою помилкою воротаря програв у дебютному матчі в єврокубках: відеоогляд гри

У четвер, 18 серпня, «Дніпро-1», який посів за підсумками незавершеного чемпіонату України третє місце, стартував у нинішньому єврокубковому сезоні. У раунді плей-оф кваліфікації Ліги Європи підопічні Олександра Кучера приймали у словацькому Кошице віцечемпіона Кіпру — АЕК із Ларнаки.

Ліга Європи. Раунд плей-оф. Перший матч

18 серпня (четвер)

«Дніпро-1» (Україна) — АЕК (Кіпр) — 1:2

«Дніпро-1»: Валеф, Танчик, Адамюк, Сваток, Бусанелло, Сарапій, Когут (Громов, 46), Пуріта (Назаренко, 61), Бланко, Піхальонок, Довбик.

Голи: Сваток (90) — Альтман (16), Сваток (29, у свої ворота).

Вилучений: Сарапій (90+5, «Дніпро-1»).

Якщо кіпріоти вже чимало награлися цього сезону (вилетіли з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів від датського «Мідтьюлланда», після чого в третьому раунді відбору Ліги Європи пройшли сербський «Партизан»), то дніпряни відкривали для себе програму офіційних матчів, та ще й уперше у своїй історії грали матч єврокубка.

І відсутність ігрової практики у змагальному ритмі доволі швидко позначилася не на користь підопічних Олександра Кучера. На 16-й хвилині після прострілу з лівого флангу Альтман прийняв м'яч у штрафному майданчику, зробив два дотики та буквально розстріляв голкіпера — 0:1.

А в середині першого тайму номінальні господарі привезли ще один м'яч у свої ворота. Після подачі з кутового бразильський голкіпер Валеф невдало зіграв на виході, банально промахнувшись рукою по м'ячу, і сфера від голови Сватка залетіла в порожню рамку — 0:2.

До перерви кіпріоти двічі були близькі до того, щоб довести рахунок до розгромного, але в обох випадках уже воротар зіграв вище за всілякі похвали.

З поновленням гри після відпочинку, отримавши підказки від тренерського штабу, дніпряни заграли активніше. Два хороших моменти були у Громова — спочатку ексфутболіст «Ворскли», «Динамо» та «Зорі» пробивав від кута штрафного майданчика, але воротар накрив м'яча, а трохи пізніше бічними ножицями перевірив на міцність поперечину після того, як захисник АЕКа заблокував удар Довбика.

Утім, на цьому запал «Дніпра-1» згас, і гості були близькі до того, щоб ще забивати. Благо, Д'юрчо дальнім ударом струсонув стійку, а ще в одному епізоді Валеф перевів м'яча над поперечину після удару від лівого флангу штрафного майданчика. І коли здавалося, що дніпряни опустили руки, їм усе ж таки вдалося скоротити відставання до мінімального, тим самим зберігши непогані шанси на підсумковий успіх — після подачі Піхальонка з кутового Сваток головою переправив м'яча у ворота, таким чином виправившись за прикрість у першому таймі — 1:2.

Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться за тиждень, 25 серпня, у Ларнаці. Зазначимо, що переможець дуелі проб'ється до групового етапу Ліги Європи, а невдаха продовжить виступ у груповому турнірі Ліги конференцій.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» програло «Бенфіці», якій не може забити хоча б гол 30 із лишком років.

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