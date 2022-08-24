«Динамо» продовжило безгольову серію з «Бенфікою» та вилетіло з Ліги чемпіонів: відеоогляд матчу

У вівторок, 23 серпня, київське «Динамо» після поразки в Лодзі (0:2) провело матч-відповідь раунду плей-оф Ліги чемпіонів проти португальської «Бенфіки».

Ліга чемпіонів. Раунд-плей-оф. Матч-відповідь

23 серпня (вівторок)

«Бенфіка» (Португалія) — «Динамо» (Україна) — 3:0

«Динамо»: Бушан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 64), Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Караваєв (Царенко, 87), Шепелєв (Тимчик, 87), Бесєдін (Ванат, 64)

Голи: Отаменді (27), Рафа Сілва (40), Нерес (42).

Перед поєдинком-відповіддю тренерський штаб «Динамо» зіткнувся з кадровою проблемою — через пошкодження, отримані в першому матчі, команді не змогли допомогти захисник Денис Попов та півзахисник Віктор Циганков. І якщо з цими проблемами Мірча Луческу впорався, закривши проблемні позиції, то із суперником та неймовірним тиском трибун «біло-сині» нічого вдіяти не змогли.

Зі стартових хвилин динамівці були затиснуті на своїй половині поля, часом не знаючи, як розпорядитися м'ячем та просто вибиваючи снаряд в аут. Ось тільки бажання господарів виявилося сильнішим. І якщо Рафі Сілві, Гримальдо та Нересу не вистачило удачі, щоб відкрити рахунок, то номінальний захисник Отаменді все ж таки дочекався свого шансу, коли зблизька заштовхав м'яча у ворота після розіграшу кутового та подачі на дальню стійку.

Після першого пропущеного м'яча, схоже, у футболістів «Динамо» опустилися руки, оскільки вони зрозуміли, що відіграти три м'ячі у нинішньої «Бенфіки» практично нереально. Інакше пояснити дикий «привіз» від центрального захисника Сироти, який, перебуваючи біля лівого кута власного штрафного майданчика, віддав передачу фактично в ноги Рафі Сілві, не можна — півзахисник «Бенфіки» з радістю скористався «подарунком» та пробив повз Бущана.

А фактично «добив» деморалізованих динамівців Нерес, який після пасу Гонсало Рамоса влучним ударом від правого кута штрафного майданчика завершив швидку контратаку господарів.

Після перерви динамівці спробували «огризнутися», коли, приміром, Сидорчук дальнім гарматним ударом змусив попрацювати воротаря, але ця спроба так і залишилася фактично єдиною за весь матч. А ось «орли» продовжували створювати моменти біля воріт «біло-синіх», але лише блискуча гра Бущана на лінії воріт уберегла гостей від поразки з більшим рахунком.

У підсумку, «Динамо» і в другому поєдинку поступилося «Бенфіці», продовживши й без того невтішну серію без забитих м'ячів у поєдинках із лісабонським клубом, яка триває з 1991 року, та продовжить виступ на євроарені у груповому турнірі Ліги Європи.

В інших поєдинках-відповідях раунду плей-оф Ліги чемпіонів зафіксовано такі результати:

«Вікторія» (Плзень, Чехія) — «Карабах» (Азербайджан) — 2:1 (Копіц, 58, Климент, 72 — Озобич, 38). Перший матч — 0:0.

«Црвена Звєзда» (Сербія) — «Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) — 2:2 (Пешич, 27, Іванич, 42 — Сундгрен, 45+4, Павков, 90, у свої ворота). На 45+4-й хвилині Хазіза («Маккабі») не реалізував пенальті. Перший матч — 2:3.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Динамо» Олександр Шовковський похвалився потраплянням до «чорного списку» росії.

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