«Партизани» здаються: «Дніпро-1» дізнався про суперника в раунді плей-оф Ліги Європи (відео)

«Дніпро-1», який перед початком сезону залишив головний тренер Ігор Йовічевич, дізнався свого суперника в раунді плей-оф Ліги Європи. Ним став віцечемпіон Кіпру АЕК із Ларнаки, який сенсаційно вибив із турніру другу команду чемпіонату Сербії белградський «Партизан».

Після домашньої перемоги — 2:1 (Анхел Гарсія, 34, Мілічевич, 70 — Меніг, 18) острів'яни змогли двічі відігратися у Белграді — 2:2 (Рікарду Гомеш, 24, 54 — Маркович, 51, у свої ворота, Фарадж, 57), що коштувало наставнику сербів 44-річному Ілії Столиці посади головного тренера.

Відеоогляд матчу «Партизан» — АЕК — 2:2

Перший поєдинок підопічні екснаставника «Металіста» Олександра Кучера проведуть 18 серпня на стадіоні «Кошицька футболова арена» у словацькому Кошиці (початок — о 21:00), а матч у відповідь — 25-го на арені «Георге Карапатакіс» у Ларнаці. Переможець двоматчевого протистояння вийде до групового турніру Ліги Європи, а той, хто програв, виступить у групі Ліги конференцій.

Домашньою ареною "Дніпра-1" у єврокубках стане стадіон у словацькому Кошице, що вміщає менше ніж 6 тисяч уболівальників

Зазначимо, що у складі АЕКа під керівництвом нового головного тренера 53-річного іспанця Хосе Луїса Олтри, який очолював раніше цілу низку команд на батьківщині (зокрема, «Мальорку», «Депортиво», «Леванте», «Тенерифе»), виступає 21 (!) легіонер. До речі, серед інших кольори клубу захищає колишній футболіст… «Дніпра» — 34-річний португалець Бруно Гама. Досить зазначити, що в першому матчі з «Партизаном» у стартовому складі острів`ян не було жодного кіпріота, а в матчі у відповідь — лише один.

Додамо, що АЕК розпочав єврокубковий сезон ще з кваліфікації Ліги чемпіонів, де лише у серії 11-метрових ударів поступився датському «Мідтьюлланду» (1:1 — у гостях, 1:1 — вдома; по пенальті — 3:4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Зоря» безславно вилетіла від румунської «Університаті» з Ліги конференцій.

Фото Twitter ФК АЕК, ФК «Кошице»

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