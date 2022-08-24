Google відзначив дудлими річницю Незалежності України

24 серпня 1991 року було ухвалено Акт проголошення незалежності України, що на референдумі у грудні того ж року було підтверджено громадянами. З того часу цей день став загальнонародним святом

Цьогорічний, 31-й День Незалежності, Україна зустрічає в умовах широкомасштабної російської агресії та боротьби за свободу. Ця боротьба стала темою і для дудла, яким компанія Google відзначила наше державне свято.

У силуеті сокола, який символізує дух, світло та свободу, вгадується український тризуб, обвитий синьо-жовтою стрічкою. Про єдність українців говорять люди, які взялися за руки, про надії — фігурки, які дивляться на зірки. А ще на дудлі є морські хвилі, що нагадують про тимчасово окупований Крим.

Раніше до українців у День Незалежності звернулися президент Володимир Зеленський, головком ЗСУ Валерій Залужний та мер Києва Віталій Кличко.

Фото з мережі

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