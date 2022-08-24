Люди, близькі до колаборанта кирила стремоусова, якого окупанти призначили «заступником голови військово-цивільної адміністрації» Херсона, намагалися організувати антиукраїнські мітинги до Дня Незалежності України, використавши для цього родичів українських військових.

Як повідомили в Службі безпеки України, російські спецслужби планували провести такі акції у Київській, Житомирській і Полтавській областях напередодні 24 серпня. Їхні учасники мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували відзняти це на відео та передати російським пропагандистам для подальшого поширення.

«Як встановила СБУ, організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники ГО „Журналісти стремоусова“. Вони мають подібний досвід, оскільки ще на початку 2022 року провели низку замовних мітингів у Києві. Наразі їхній лідер кирило стремоусов виконує обов'язки „заступника окупаційної військово-цивільної адміністрації“ у Херсоні. За матеріалами СБУ йому ще на початку повномасштабного вторгнення повідомлено про підозру у державній зраді», — йдеться у повідомленні.

В українській спецслужбі відзначили, що фсб продумувала «акції» заздалегідь — співробітники ворожих спецслужб вийшли на новий контакт із координаторами Житомирського та Полтавського осередків руху стремоусова у травні 2022 року. А пізніше їм було поставлено завдання організувати масові «протестні» акції біля обласних військкоматів за участі матерів воїнів ЗСУ.

В СБУ стверджують, що завдяки втручанню співробітників української спецслужби колишні поплічники стремоусова відмовилися від виконання завдань фсб.

До речі, раніше повідомлялося, що у Херсоні кілька місяців тому з'являлися листівки, в яких ппропонували 500 тисяч гривень «за голову стремоусова».

Фото СБУ

1102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram