Найкращий подарунок до Дня незалежності: США виділили Україні рекордний пакет військової допомоги майже на 3 млрд доларів

У середу, 24 серпня, адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про новий пакет військової допомоги Україні. Офіційний представник Білого дому наголосив напередодні, що рішення приурочене до Дня незалежності України. Це буде найбільший пакет військової допомоги Києву за шість місяців війни. Він оцінюється майже у 3 мільярди доларів.

Байден використовує гроші Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), які виділив Конгрес. Ця програма дозволяє адміністрації президента закуповувати зброю у військовій промисловості, а не брати її з резервів Пентагону.

Поки що Білий дім не уточнює в деталях, що конкретно увійде в рекордний пакет. Згадуються контракти на постачання дронів та інших озброєнь, які допоможуть Україні зміцнити свою оборону у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Крім того, у пакет закладено кошти для нарощування зусиль щодо підготовки українських військових за кордоном.

Зазначається також, що перед цим 19 серпня Вашингтон оголосив про надання Києву пакета на 775 мільйонів доларів. До нього включені ракети для HIMARS, легкі гаубиці, бронемашини, розвідувальні дрони, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, комплекси Javelin.

Ряд експертів, проаналізувавши зміст пакета, дійшли висновку, що ЗСУ готуються до переходу в наступ, оскільки багато зі зазначених видів озброєння використовуються під час наступальних операцій.

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