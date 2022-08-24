Наркотики не знайшли, але з'явилося оголення: скандал навколо прем'єр-міністра Фінляндії набирає обертів

Скандал навколо прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін набирає обертів. Здавалося б, 36-річна голова уряду може святкувати перемогу — тест на наркотики, який вона здала з власної ініціативи, показав негативний результат. Отже, Марін довела, що під час приватної вечірки, через яку виникла буча, вона не вживала наркотичних речовин.

Однак оголошення результатів тесту збіглося з появою у соцмережах нових відео та фотографій. І Санні знову довелося просити вибачення.

Фінське видання Seiska виклало відео, на якому Марін веселиться на вечірці в одному з ресторанів чи нічних клубів у компанії трьох чоловіків. Жоден з них не є її чоловіком. Зазначимо, що Санна одружена вже 18 років, у неї є дитина.

Прем'єр-міністр у чорному шовковому топі та білих джинсах, що обтягують, танцювала з двома чоловіками. Видання наголошує, що виглядало це дуже інтимно. Репортеру Seiska вдалося поговорити з очевидцями тієї вечірки.

«Санна танцювала мінімум з трьома різними чоловіками. Вона сиділа навколішки у двох різних чоловіків…» , — розповів один із них.

«Марин зіштовхнулася зі мною у VIP-зоні ресторану. Я вирішив запропонувати їй води, вона була явно у гарному настрої… Вона поводилася як самотня 20-річна дівчина. Важко було повірити, що вона одружена. Вона тусувалася у VIP-кімнатах щонайменше до пів на п'яту ранку», — розповів інший очевидець.

Seiska припускає, що прем'єр-міністр була п'яною.

Видання Iltalehti з'ясувало, що одним з чоловіків, з якими веселилася Санна Марін, є фінський співак Олаві Уусівірта. Він підтвердив це. «Поклавши руку на серце, можу сказати, як є: ми друзі, між нами не сталося нічого неналежного», — підкреслив співак.

Коментуючи новий поворот у скандалі, прем'єр-міністр заявила, що витрачає більшу частину часу на роботу, сімейне життя та на заняття на біговій доріжці.

«Так, кілька разів на рік я проводжу час з друзями, ми ходимо на вечірки. Те, який одяг я ношу, з ким проводжу час, я не повідомляю. Ці відео я не публікувала», — наголосила Марін.

На цьому не закінчилося. Того ж дня, 23 серпня, 33-річна фінська модель Сабіна Сярккя виклала у соцмережах знімок, зроблений у липні в резиденції прем'єр-міністра Кесяранті. На фото напівгола Сабіна цілується з 26-річною співачкою Альмою. Дівчина теж роздягнена. Свої принади подружки прикривають табличкою з написом FINLAND. Ця табличка зазвичай стоїть на столі перед прем'єр-міністром, коли вона спілкується з журналістами.

І знову Марін довелося просити вибачення. Вона підтвердила, що знімок було зробленой у Кесяранті, мабуть, в одному з туалетів. Прем'єр-міністр назвала фотографію недоречною. Вона також пояснила, що липнева вечірка у її резиденції відбулася одразу після музичного фестивалю Ruisrock. Санна тоді запросила у гості його учасників.

Щоб запобігти новим провокаціям, Марін зізналася, що вона та її гості були тоді в сауні, плавали в басейні та «проводили весело час разом». «Нічого надприродного на вечірці не було», — додала вона.

Сабіна Сярккя теж просила вибачення. Модель заявила, що не передбачала таку реакцію, коли викладала фото.

Тим часом жінки активно викладають у соцмережах відео на підтримку Санни Марін. Вони показують, як веселяться та танцюють на вечірках з друзями.

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