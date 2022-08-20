Скандал у Європі: наймолодшому прем'єр-міністру у світі довелося здати тест на наркотики

Прем'єр-міністру Фінляндії Санні Марін довелося пройти тест на наркотики. 36-річна глава уряду зробила це 19 серпня, щоб покласти край чуткам про те, що вона вживає наркотичні речовини. Приводом для їхньої появи стало відео, яке з'явилося в інтернеті напередодні.

Запис було зроблено під час однієї з приватних вечірок. У ній брали участь Марін та деякі інші фінські знаменитості. Багатьом здалося, що учасники вечірки надто веселі. Такі бурхливі веселощі можливі під впливом наркотиків, стверджують критики наймолодшого прем'єр-міністра у світі.

Особливо активно цю версію розвивають останні два-три дні російські провладні ЗМІ. Але й у самій Фінляндії представники опозиції вирішили скористатися шансом та спробувати завдати удару рейтингам Марін та її партії.

Склавши тест, Санна провела в Гельсінкі спеціальну пресконференцію. Вона заявила, що результати аналізу стануть відомими наступного тижня, але вона вже зараз впевнена — вони будуть негативними.

«Я ніколи не вживала наркотиків. Я не робила нічого протизаконного. Навіть у юності я не пробувала жодних наркотиків. Я пройшла тест, щоб покласти край чуткам», — наголосила Марін.

Але журналісти не здавалися. Прозвучало провокаційне питання, чи змогла б прем'єр-міністр ухвалити швидке та відповідальне державне рішення, якби це довелося робити на вечірці або одразу після неї.

«Не пам'ятаю, щоб хоч раз виникла ситуація, коли мені треба терміново їхати посеред ночі до палацу Держради. Мені здається, я чудово справляюся зі своїми обов'язками, а в ті дні, коли я відвідувала вечірки, я не мала жодних засідань», — відповіла Марін.

Прем'єр-міністр знала, що хтось з учасників вечірки знімає те, що відбувається, на відео. Але вона не припускала, що запис з'явиться у мережі. Відео не було призначено для сторонніх. Однак Марін наполягає на тому, що їй нема чого соромитися.

«Хочеться вірити, що люди розуміють: є робочий час, але є час відпочинку. Я танцювала, співала та веселилася на вечірках — цілком законні речі. Я маю сімейне життя, маю роботу, і маю вільний час, який я проводжу з друзями. Приблизно так само, як і багато людей мого віку», — додала прем'єр-міністр.

Вона визнає, що вживала алкоголь на вечірці. Однак це були легкі напої у невеликій кількості.

Санна Марін очолила уряд Фінляндії у 2019 році. Вона користується великою популярністю не лише у себе в країні. Кілька днів тому німецька газета Bild назвала Марін «найкрутішим прем'єр-міністром у світі».

Нагадаємо, що Борису Джонсону довелося оголосити про відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії під тиском громадськості, опозиції, а головне, інших членів Консервативної партії. Приводом для невдоволення стали регулярні вечірки з алкоголем на Даунінг-стріт, 10, які проводилися попри суворим заходам боротьби з пандемією коронавірусу. Обмеження були введені урядом Джонсона, але він сам і його соратники їх грубо та неодноразово порушували.

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