У перший день широкомасштабного вторгнення росії, 24 лютого, міністру оборони України Олексію Резнікову зателефонував його білоруський колега Віктор Хренін. Його голос видавав нервозність. Хренін явно почував себе не у своїй тарілці. Він сказав, що має передати українській владі послання з Москви. Конкретно — від міністра оборони Сергія Шойгу. Зміст такий: якщо Україна підпише акт про капітуляцію, вторгнення російських військ припиниться.

Про це повідомляє американська газета The Washington Post у новій статті зі свого циклу про початок війни в Україні. Резніков сам розповів журналістам видання, про що він говорив із Хреніним.

Міністр при цьому зізнався, що був одним із тих, хто не вірив у повномасштабне вторгнення російської армії. 22 лютого у нього теж була розмова з Хреніним. І міністр оборони білорусі пообіцяв йому, що російські війська не вторгнуться в Україну з білоруської землі.

«Він дав мені слово офіцера. І збрехав», — згадує Резніков.

І ось лише через два дні вторгнення почалося. І два міністри знову поговорили телефоном. На пропозицію Шойгу Рєзніков коротко відповів: «Я готовий прийняти капітуляцію російської сторони».

Шойгу був не єдиним, хто 24 лютого пропонував Україні здатися. Андрій Єрмак, голова адміністрації президента Володимира Зеленського, перебував в урядовому комплексі, коли йому подзвонили по телефону. Дзвінок був з Кремля.

Єрмак зізнається, що не одразу відповів. Просто не міг змусити себе це зробити. Але телефон продовжував дзвонити. Він відповів. І почув голос Дмитра Козака, який звучав немов із могили. Кремлівський чиновник заявив, що настав час українцям здатися. Єрмак обматюкав Козака і скинув виклик.

До речі, зараз російський міністр оборони заявляє про «навмисне уповільнення темпів наступу» в Україні. Мабуть, це з тієї ж серії, що й відступ російської армії від Києва як «жест доброї волі».

Нагадаємо, раніше The Washington Post писала, що відповідальність за провал плану швидкого захоплення Києва, а також за дезінформацію вищого російського керівництва про ситуацію в Україні несе фсб.

Фото Олексія Резнікова із соцмереж

188

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram