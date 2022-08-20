Відповідальність за провал плану швидкого захоплення Києва, а також за дезінформацію найвищого російського керівництва щодо ситуації в Україні несе ФСБ. Такого висновку дійшла впливова американська газета The Washington Post (WP) у своїй черговій публікації про початок війни в Україні. Раніше видання взяло інтерв'ю у Володимира Зеленського. Відповіді українського президента викликали значний резонанс.

Журналісти WP поговорили з представниками західних та українських спецслужб. Крім того, вони скористалися інформацією, яку за умов анонімності їм погодилися надати деякі проросійськи налаштовані українці.

Автори статті впевнені в тому, що саме ФСБ запропонувала і потім наполягала на реалізації плану блискавичного захоплення Києва, повалення президента Зеленського та його команди (аж до фізичного усунення) та передачі влади в Україні маріонетковому уряду.

У рамках цього плану ФСБ запропонувала два варіанти. Перший варіант — «уряд» навколо Віктора Януковича. Його почали формувати у Білорусі. Другий варіант — «уряд» навколо Олега Царьова. Його намагалися сформувати на південному сході України.

«Оперативники ФСБ були настільки впевнені, що скоро контролюватимуть важелі влади у Києві, що останні дні перед війною провели, облаштовуючи притулки у квартирах інформаторів та інших місцях для запланованого надходження кадрів», — пише WP.

Перед початком вторгнення ФСБ навіть сказала своїм інформаторам у Києві виїхати зі столиці, але залишити ключі від своїх будинків.

«Коли вони розпочали 24 лютого, ставилося завдання взяти Київ. Вони очікували, що це спричинить ефект доміно, який пошириться по всій країні. Спочатку вони взяли б центральну владу, а потім посилили б присутність у регіонах», — розповіло WP українське військове джерело.

«Аналітики або неправильно оцінили потенціал опору України, або оцінили правильно, але не змогли або не побажали довести протверезну оцінку до владимира путіна», — пише WP. Один із представників американської розвідки назвав помилки ФСБ «фундаментальними та стратегічними».

Путін, ухвалюючи рішення про вторгнення, ґрунтувався на аналізі ФСБ, а також на думку Віктора Медведчука. «Зеленський слабкий, його уряд звалиться, а український народ вітатиме російські сили», — переконував російського президента лідер «Опозиційної платформи — За життя».

Багатьох співрозмовників WP здивував той факт, що ФСБ продовжувала стверджувати, що в Україні панують проросійські настрої, хоча вони мали зовсім інші дані.

Опитування близької до ФСБ соцслужби Research & Branding у квітні 2021 року показало, що 84% українців розцінювали б будь-яке вторгнення російських військ як окупацію, і лише 2% населення назвали такий сценарій «визволенням». 48% українців тоді ж заявили, що готові захищати свою країну зі зброєю у руках у разі агресії. Попри ці дані, ФСБ «продовжувала годувати Кремль райдужними оцінками».

WP з'ясувала також, що за Україну у ФСБ відповідав Сергій Бесіда. До літа 2021 він розширив штат свого підрозділу з 30 до 160 співробітників. Для переманювання людей з інших підрозділів спецслужби Бесіда пропонував бонуси та безкоштовне житло у будинках, прилеглих до Академії ФСБ на Мічурінському проспекті в Москві.

Попри провал Бесіда, продовжує роботу. Він не покарав, як і голова ФСБ Олександр Бортніков. Ще одна цікава деталь — оперативниками, які мали намір заїжджати до Києва, керував Ігор Коваленко. Встановлено, що він мав намір оселитися у квартирі в елітному ЖК на Оболоні з видом на Дніпро. Він там так і не з'явився, хоч наприкінці лютого перебував на території України. Потім Коваленко залишив Україну. Однак наприкінці травня знову з'явився, отримавши нове завдання. Де він знаходиться зараз, не відомо.

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