шойгу заявляє про навмисне «уповільнення темпів наступу» в Україні, але йому не вірить навіть путін

Повномасштабна російсько-українська війна триває вже пів року. За цей час кремль, хоч і періодично заявляє, що «спецоперація» йде за планом, не зміг досягти жодних відчутних результатів на фронті. Бліцкрига не вийшло. З великих міст окуповано лише Херсон, але й там ситуація неспокійна: переважна більшість населення не хоче співпрацювати з окупантами, йде партизанська війна.

Сьогодні на нараді міністрів оборони країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва (ШОС) міністр оборони росії, оленяр шойгу заявив, що уповільнення темпів наступу російської армії — це «свідоме рішення, обумовлене прагненням мінімізувати жертви серед цивільних». І вкотре додав, що «операція йде за планом, всі завдання будуть виконані», передає «РИА Новости».

Але у вищому керівництві росії розуміють, що насправді все зовсім не так, пишуть «Важливі історії», посилаючись на поінформовані джерела в російському військовому блоці.

Навіть путін, який раніше демонстрував особливу увагу до міністра оборони шойгу, йому більше не вірить. І не приховує цього.

Після того, як російським загарбникам не вдалося за 3 дні взяти Київ та війська зазнали великих втрат, шойгу втратив довіру путіна.

Глава кремля особисто намагався керувати військами, але дуже скоро від цього відмовився. Він поставив по напрямах фронту генералів, які мають бойовий досвід, і тепер спілкується з ними через голову шойгу безпосередньо.

За інформацією джерел, міністр оборони обіцяв путіну захопити Україну складом армії мирного часу — силами контрактників, без загальної мобілізації та в найкоротший термін.

Відомо, що росіяни вирушали в Україну, маючи пайок на кілька днів, їхня бойова техніка йшла позаду, зате солдати везли парадну форму.

Після невдачі під Києвом рашистам довелося відступати, видаючи це за «добру волю» російського керівництва.

Про реальний стан справ в Україні, в українській армії та в самій військовій операції путін став дізнаватися в міру виникнення проблем, які вже не можна було приховати.

Тепер російський диктатор безпосередньо спілкується з підлеглими шойгу. І навіть деякі ключові призначення у міноборони приймаються вже без урахування думки міністра.

шойгу все більше не наважується наполягати на рішеннях, які військові вважають за необхідне. Ресурс наводить приклад з мостами, які на початку «спецоперації» путін не дозволяв бомбити.

Заборона викликала невдоволення в армійського начальства. Але воно нічого не змогло з цим вдіяти. путін до останнього сподівався на переможний сценарій, який мав на увазі швидке придушення опору української армії та переможне входження військ у міста без пошкодження великих об'єктів інфраструктури.

За даними російських армійських чиновників, в армії росії, що воює в Україні, катастрофічно не вистачає солдатів та офіцерів. Для швидкого захоплення кількох областей України з картою бойових дій, що розтягнута на сотні кілометрів, нинішньої чисельності російських військовослужбовців недостатньо. За такого повільного поступу війна може затягтися ще на півтора-два роки.

Проте путін поки налаштований рішуче проти мобілізації. Недостатню кількість солдатів й офіцерів на фронті компенсують усіма доступними способами: не дозволяючи звільнятися контрактникам, залучаючи ПВК «Вагнера», набираючи на війну ув'язнених і т.д.

При цьому міністр шойгу боїться йти до президента та порушувати питання хоча б про часткову мобілізацію.

Той факт, що шойгу ще не відправлено у відставку, у кремлі пояснюють тим, що президент у скрутний час не хоче міняти міністра оборони.

За інформацією Міністерства оборони Великобританії, за пів року війни проти України росія не досягла більшості своїх цілей, послабила дипломатичні та економічні позиції, а також стан армії.

путін почав повномасштабне вторгнення в Україну з метою скинути уряд та окупувати більшу частину країни. До квітня російське керівництво зрозуміло, що це не вдалося, й повернулися до скромніших цілей на сході та півдні України.

Нині наступ на Донбасі просувається повільно. росія очікує контрнаступу на півдні, куди перекинуто багато військ та техніки.

«В оперативному відношенні росія відчуває нестачу боєприпасів, транспортних засобів та особового складу», — йдеться у повідомленні.



Військовий експерт Олег Жданов напередодні Дня Незалежності опублікував думку західних експертів щодо України за пів року війни. Захід вважає, що міф про російську армію розвіяний. Весь світ побачив, що «друга армія» світу зовсім не відповідає духу часу, вона «ув'язла в канонах ведення війни ХХ століття». Усі свої невдачі на фронті росіяни компенсують масивними ракетними ударами по мирному населенню.

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